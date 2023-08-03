У четвер, 3 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший економіст Центру економічних досліджень Юрій Гайдай, як запровадження пільг для бізнесу після 24 лютого 2022 року вплинуло на цю сферу.

Всьому бізнесу дали можливість працювати на спрощеній системі оподаткування. Ці 2% від обороту, без сплати ПДВ, без податку на прибуток. Плюс тоді ще звільнили імпорт для спрощенців від ПДВ, скасували в'їзні мита, дозволили спрощенцям на першій, другій групі не сплачувати єдиний податок....

"Принаймні 2%-спрощенка була гарним короткостроковим кроком. Тоді ніхто не очікував, що гаряча фаза вторгнення буде тривати більше кількох місяців, плюс були побоювання дефіциту товарів. Тому були введені пільги для імпорту, але вони виявились запізнілими. Вони були вже запроваджені, коли стало зрозуміло, що дефіциту не буде, натомість зробили українських виробників менш конкурентоспроможними", - додав він.