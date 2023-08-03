Кінцеве рішення щодо формату навчання у кожному регіоні України по кожній школі окремо, буде прийнято наприкінці серпня.

Українські учні навчатимуться на місяць довше - з 1 вересня по 28 червня. Відповідну постанову затвердив уряд. Що ж стосується формату навчання - очного чи заочного - кожен регіон визначатиметься окремо, зважаючи на безпекову ситуацію. Рішення прийматимуть ОВА та засновники закладів освіти, враховуючи думку батьків школярів.

Чи сядуть цьогоріч українські діти за парти? Чи готові до цього освітні заклади? І скільки установ досі не мають укриття? Ситуацію в Києві, Запоріжжі, Харкові та Одесі - з'ясовували наші журналісти.

Місяць до нового навчального року.

Я свою дитину до школи не буду пускати.

Навчання під звуки вибухів?

В пріоритеті - це укриття.

Дистанційно чи офлайн?

Хочемо в 5-й клас піти офлайн.

Як готуються до освітнього процесу Харків, Запоріжжя, Одеса та Київ - i яким він буде - далі.

Дискусія щодо того, яким буде новий навчальний рік на Харківщині, розпочалася після рішення Ради оборони Харківщини, на якій на початку липня ухвалили: дозволити офлайн-навчання в місті дитсадкам, школам і вишам. Але за умови наявності укриттів. У ДСНС уточнили - тільки 7 навчальних закладів у місті мають справжні укриття. Іншим займатися не дозволять. У мерії дуже образилися й нарахували в Харкові аж з півсотні так званих "найпростіших укриттів", де можна лише пересидіти повітряну тривогу. Утім, з того часу концепція змінилася. І школярам пропонують організувати уроки, приміром, у метро.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Є пропозиція, це буде залежати тільки від вас, від того, як батьки хочуть, ми зробимо спеціальні місця, які будуть повністю, підкреслюю, 30 раз підкреслюю, повністю відповідати безпечній ситуації. Як приклад, це буде декілька станцій метрополітену, який ми обладнаємо з усіма нормами.

Тим, хто не захоче йти в метро, залишать онлайн-навчання. А ось що думають самі харків'яни, житлові квартали яких регулярно обстрілюють ракетами С-300 з російського бєлгорода. Через близькість до кордону, ракета летить 40 секунд, так що навіть сигнали повітряної тривоги увімкнути не встигають.

Інна, харків'янка:

Я вважаю, що навчатися можна тільки дистанційно. Я свою дитину до школи не буду пускати.

Ліна Мерсалова, харків'янка:

Ми будемо на змішаному навчанні. Це буде 3 уроки в день в школі, а після онлайн - ще 2. Буде 3 зміни. У школі у нас є бункер, там все облаштували.

Ірина, харків'янка:

Бажано, щоб вони навчалися очно. Ходили до школи.

Утім, офіційного рішення міський відділ освіти ще не оприлюднив. Наразі в районах міста міський голова проводить зустрічі із батьками. Щоб остаточно визначитися, як саме і де будуть вчитися харківські діти.

Запоріжжя.

Софія, школярка:

Дома скучно сидіти, а в школі є багато друзів.

Іван, школяр:

На онлайн-навчанні - це не прикольно.

Запорізькі учні - хочуть в школу! Втім, яким у регіоні буде новий навчальний рік - залежить від безпекової ситуації. Зараз область розглядає можливість дистанційних та змішаних занять.

Катерина, жителька Запоріжжя:

4-й клас мій син просидів вдома, знання були так собі, брали репетитора і займалися з репетитором.

Світлана Богдзієвич, вчителька української мови та літератури:

І скучили за дітьми, і діти скучили за школою, але до дистанційного вже всі звикли.

Однак освітні заклади готують до зустрічі з дітьми. У цій гімназії - оновили деякі класи й облаштували сховище.

Оксана Гаркуша, директорка Запорізької гімназії:

Тут зроблений ремонт. Ми отримали місця для сидіння, ми отримали ліхтарі, запаси води, тобто все. Аптечки, вогнегасники.

У Запоріжжі та районі сховища, які відповідають нормам безпеки, мають лише чверть освітніх закладів.

Людмила Бухаріна, директорка Департаменту освіти й науки ЗОВА:

Ще 35% можуть використовуватися, але за усуненням певних вимог, які нам прописала ДСНС, поліція, пожежна охорона і так далі, і решта мають або бути відбудовані споруди цивільного захисту, або взагалі побудовані нові.

За офлайн-навчання і майже 80% батьків Одещини - такі дані попереднього опитування.

Олександр Лончак, директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА:

Будуть працювати класи з очною формою навчання, якщо батьки забажають дистанційно, будуть сформовані дистанційні класи на паралелі. У області інша ситуація - якщо батьки забажають навчатися дистанційно, буде сформована школа в громаді окрема, де будуть сформовані класи за дистанційною формою навчання.

На 80% - готовий до очного навчання і сам регіон - шістсот сорок одна школа Одещини готова до прийому учнів.

Лариса Сизова, заступник директора ліцею:

Я проводжу дистанційні уроки також для дітей, які знаходяться за межами Одеси, за кордоном, але коли ти береш учня за руку, коли ти дивишся йому в очі - це зовсім інше!

До першого вересня планують підготувати до очного навчання ще півтори сотні шкіл. Зараз там чи будуються, чи ремонтуються укриття. Як, приміром, у цьому одеському ліцеї.

Валентина Садонова, директорка ліцею:

Воно буде у нас розраховане десь на 300-330 місць, тобто ми в одну зміну зможемо зразу посадити практично початкову школу.

До чотирнадцятого серпня такі укриття на Одещині мають бути попередньо обстежені, щоб потім ще було два тижні на усунення недоліків. Окремо працюють над тим, щоб діти, які знаходяться за кордоном (а таких близько сорока тисяч) - отримували якісні знання дистанційно.

Київ. Зі ста шкіл та садочків, розташованих у Шевченківському районі столиці, 97 підписали акт із ДСНС на укриття, каже начальниця управління освіти району.

Євгенія Ярова, начальниця управління освіти Шевченківського району м. Києва:

Навіть якщо укриття не буде покривати одночасно всієї кількості учнів, то ми зможемо розділити навчання на 2 зміни.

Бо офлайн - в пріоритеті.

Людмила Сірікова, заступниця директора з навчально-виховної роботи:

У нас в школі є 3 шляхи евакуації. Дітки беруть свої тривожні рюкзачки й спокійно парами ідуть до укриття.

Виконувачка обов'язків директора київської школи номер 25 веде нас до сховища, де торік закінчили ремонт.

Людмила Сірікова, заступниця директора з навчально-виховної роботи:

Діти вже звикли, вони знають вже місця. І навіть не знають те, що відбувається зовні.

Євгенія Ярова, начальниця управління освіти Шевченківського району м. Києва:

Облаштовані стаціонарні туалети й вентиляція. Тут є опалення централізоване.

Торік в офлайн-режимі проводили своє навчання 410 з 420 київських шкіл, повідомили нам у Департаменті освіти Києва. Всі вони або мають свої укриття, або укриття поруч з будівлею школи. Загальна кількість місць в таких укриттях майже 170 тисяч, чого достатньо для навчання тих дітей, чиї батьки погодились на очне відвідування школи.

Кінцеве рішення щодо формату навчання у кожному регіоні України по кожній школі окремо, буде прийнято наприкінці серпня.