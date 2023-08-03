У четвер, 3 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка оцінив ситуацію на кордоні Польща-білорусь-росія.

Режим лукашенка загрожує не тільки країнам НАТО, а й всьому світу. Ми бачили, що відбувалось у 2021 році, коли тисячі мігрантів перекидали на кордон з Польщею та Литвою. І це було зорганізовано лукашенківським режимом при підтримці путіна.

"Потім ми бачили всю епопею з ядерною зброєю. Перед самітом НАТО, таким чином вони хотіли розколоти єдність країн НАТО щодо вступу України в Альянс", - додав він.