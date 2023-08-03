Працюють і наші посли. Нарада з керівниками дипломатичних установ завершилася на Закарпатті. Два дні посли та консули в різних державах звіряли свої позиції з керівництвом держави. А ще - отримали нові завдання. Їх 5 - це формула миру, зброя, санкції, інтеграція в ЄС та НАТО і, головне, безпекові гарантії. Закарпаття для заходу обрали невипадково - регіон має 4 кордони з ЄС.

Тож, які завдання отримали дипломати? Євген Соломін про все детально.

4 кордони з ЄС, тісні економічні, етнокультурні та часто родинні звязки. На Закарпатті іноземці часті гості. Але цього разу в регіон прибули українські дипломати з усього світу. Консули, надзвичайні та повноважні посли, керівники дипломатичних місій. Місце зустрічі тримали в секреті - задля безпеки.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Була ініціатива і моя дипломатична мрія ввести дипломатію в українські регіони. Ми й гостей іноземних возили. А зараз вперше конференція українських послів відбувається в українському регіоні, потім посли роз'їдуться по своїх країнах, будуть просувати наші національні інтереси.

Попереду нові виклики - для українських дипломатів. Це і відновлення "зернової ініціативи", і форум в Саудівській Аравії, а також вибори в багатьох країнах. І треба, щоб рішення партнерів і міжнародних інституцій були проукраїнські. Президент визначив 5 завдань української дипломатії. Формула миру, зброя та санкції, інтеграція в ЄС та НАТО, безпекові гарантії, економіка та відновлення, а також підтримка українців у світі.

Володимир Зеленський, ​Президент України:

Активність нашої дипломатії повинна забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України, і це можливо. F-16 - цього місяця почнеться тренування наших пілотів. зараз на 100% треба працювати з країнами, які мають ці літаки, які зможуть нам їх передати після навчання. І надскладне завдання - якнайшвидше має відбутись їх постачання. злагодження і застосування нашими пілотами.

Економічне відновлення України може початися із Закарпаття. У тиловому регіоні працює більше 4-х сотень релокованих підприємств. Розширюється виробництво. Після знищення окупантами в Бахмуті "Артемсолі" тут почали відновлювати шахту з видобутку солі. Першу кам'яну брилу презентували Президенту та дипломатам.