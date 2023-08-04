Україна розпочала переговори з США щодо гарантій безпеки [ Редагувати ]
Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) щодо двосторонньої угоди стосовно надання нашій державі гарантій безпеки. Про це повідомляє Офіс президента України.
Зазначається, що ці гарантії передбачені Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.
Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Символічно, що саме Сполучені Штати Америки - наш найстратегічніший партнер - стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес.
Єрмак додав, що у такий спосіб українська сторона створює "успішну модель і для інших партнерів".
Зазначається, що гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включаючи ЄС та НАТО, що є кінцевою метою та надійною гарантією безпеки.
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