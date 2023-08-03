Нові недружні країни, заклики до кривавих розборок і обмовочки за Фрейдом. російська пропаганда продовжує годувати фейками свою ласу до жорстокості цільову аудиторію. Тоді як цивілізований світ із нових заяв кремлівських посіпак - у кращому випадку - глузує.

Про нові перли від агресора - у нашій рубриці "Контрпропаганда".

У москві знову один пропущений. Так у мережах пишуть про чергову атаку безпілотників на столицю країни-агресора. В ніч проти 1 серпня бізнес-кварталу "москва-сіті" знову дісталося.

Нічні прильоти по москві уже стають звичним явищем. А де ж ППО? Де збройні сили рф? Аби ці питання не виникали у громадськості, кремль грає на випередження. Мовляв, в усьому винні військові й всі питання до них.

дмитро пєсков, речник президента рф, країни-агресора:

Коментувати з експертної позиції можуть і повинні лише військові. Загроза дійсно існує, вона очевидна, заходів уживають.

Але запитання все одно виникли. І передусім у посіпак кремля. Один із рупорів пропаганди - маргарита симоньян - вважає: для їхньої могутньої зброї здобич надто дрібна. При цьому в дописі - свідомо чи ні - пропускає питомо російську літеру - твердий знак. Замінюючи його українським апострофом.

маргарита симоньян, російська пропагандистка, країни-агресора:

Чому ці безпілотники взагалі до нас долітають? Військові пояснювали мені, чому ППО та інші системи їх пропускають. Я баба-дура, у футболі нічого не тямлю, але суть їхніх пояснень в тому, що системи розраховані на інші потужності - ракети й літаки. А цю дрібноту пропускають як птахів.

Тим часом з росії поступово їдуть посольства. Міністерство закордонних справ Ісландії згорнуло діяльність свого диппредставництва у москві. Офіційно - через - цитую - найнижчий рівень комерційних, культурних і політичних відносин. При цьому дипломатичні зв'язки Рейк'явік із москвою поки не розриває. Ба більше: обіцяє відновити роботу амбасади після нормалізації відносин.

Нормалізація, про яку тактично говорять світові політики, стане можливою, коли російські дипломати будуть дипломатами не лише за записом у трудовій книжці. Це ж стосується і чиновників. Приміром, дмитро медвєдєв. Радів влучанням у житлові будинки українців і прокоментував останні новини зі світу спорту.

Я не знайомий з правилами шаблістів. Але порушувати їх не можна. Ні в якому разі. У Середні віки за це просто рубали голову. В нас четвертували. Якось так.

Та якщо для середньовічних тортур достатньо добре наточеної сокири, з новітніми технологіями у росії, вочевидь, проблеми - як і з каналами збуту застарілих. Згідно з останніми даними зі світових ринків озброєння, країна-агресорка упевнено втрачає друге місце у рейтингу не лише армій світу, а й експортерів зброї. З 2018 частка росіян у міжнародній торгівлі впала з 22-х до 16 відсотків. Експерти одностайні: причиною стала війна проти України. А ось донедавна третя у списку Франція нарощує оберти - і впритул наблизилася до другої позначки. Головне, коштом контрактів на поставки зброї Індії та Катару. Чи бачили цифри у кремлі, невідомо. Та в ім'я збереження псевдодипломатичної активності росія розширила список недружніх країн. Сьогодні його поповнила Норвегія.