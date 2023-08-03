На Закарпатті стартував сезон кавунів [ Редагувати ]
Перший цьогорічний урожай кавунів збирають на Закарпатті. І кажуть, вони не гірші, ніж херсонські чи закордонні. Щоправда, місцевим фермерам довелося поекспериментувати, поки знайшли сорти, які добре приживуться в регіоні. Своїм досвідом - з нашою колегою поділився фермер з села Велика Бийгань на Берегівщині.
Перші - дозріли! Сезон кавунів стартував на Закарпатті.
Прошу! Перший урожай! Попробуйте! - Такий сочний, смачний, солодкий! Супер!
Іштван Мезеї вже четвертий рік вирощує кавуни на околиці рідного села Велика Бийгань.
Іштван Мезеї, фермер:
У мене три гектари кавуна у цьому році. Минулого року була якість - дуже багато жари, літо жарке було. А тепер дощова погода. І по якості не очікую такого солодкого, як минулоріч. Цього року чекаю тоже такого урожаю - десь 45 тонн з гектара.
Фермер каже, перші два роки експериментував із сортами, аби зрозуміти, які адаптуються до закарпатського клімату і дадуть високий врожай.
Іштван Мезеї, фермер:
Спробував 9 сортів, і вибрав "Арашан", "Талісман", "Фарао", такий продовгуватий, і "Частонгрей". У нас на Закарпатті найбільше дає врожай сорт "Арашан": і крупний, і вигляд хороший, і солодкість теж. Кавун любить дуже жаркі та довгі дні, кавун любить пісок, легку землю.
Користуючись нагодою, просимо фахівця провести майстер-клас з вибору стиглого і смачного кавуна.
Звук хороший, і хвостик сухий вже - цей можна вже зірвати! Чуєте, звук, як барабанчик.
Щоправда, цьогоріч не обійшлося без сюрпризів - на поля занадилися дикі тварини, скаржиться фермер.
Іштван Мезеї, фермер:
Напевно, олені чи зайці, не знаю, але багато вже пошкоджено на цьому участку. Їдять - видно укуси, повністю знищують!
Починають збирати урожай кавунів у кінці липня й аж до кінця вересня. Для цього залучають місцевих жителів.
Дезидерій Варга, працівник:
Вирощувати кавуни - важка робота!
А починається усе із насіння. Купують тільки українське!
Ольга Туровцій, наймана працівниця:
Посіяли 12 квітня у горщечки. Через місяць розсаду висадили. Процес такий: іде плівкоукладач, зверху робимо дірку невелику і туди розсаду садимо. Під плівкою є волога, щоб прижилося все.
Продають гуртом - приїжджають закупівельники і вивозять вантажівками. Торік по 25 гривень за кіло давали. Цьогоріч, кажуть, планують ціну залишити на тому ж рівні. А ще продають біля поля на дорозі.
Микола, житель села Гать:
Внук приїхав на канікули з Німеччини. І ми спеціально приїхали купити кавун.
Іштван Мезеї, фермер:
Я вам вибрав такий смачний, хороший кавун ! От видно, що дозрів - полоса вже і звук такий.
Вирощування кавунів на Закарпатті тільки набирає обертів. Та першопрохідці показали - кавуни тут ростуть гарно!
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