Українські школярі - серед найрозумніших у світі. Про це свідчать результати міжнародних олімпіад. Нещодавно в Токіо завершилася - з фізики, на якій випускниця франківського ліцею Діана Зазубик виборола срібну медаль. І це не перша така висока нагорода в арсеналі здобутків школярки.

Мої колеги вже зустрілися із переможницею в її рідному Івано-Франківську, та розпитали як їй вдалося досягти таких приголомшливих результатів.

В японському Токіо завершилась п'ятдесят третя Міжнародна олімпіада з фізики. На сцену підіймаються команди-призери з різних країн світу. Серед них і п'ятеро українських школярів. Найкращий результат у випускниці франківського ліцею Діани Зазубик. Вона виборола срібну медаль.

Міжнародна олімпіада з фізики у Токіо, 2023 рік.

Для Діани - це не перша нагорода. За два останні роки вона тричі перемагала на міжнародних олімпіадах.

Тарас Головатий, вчитель фізики й астрономії Івано-Франківського ліцею:

Цей успіх - на рівні області, такого ще не було у нас, щоб дитина була тричі переможцем рівня України. Вона минулого року була п'ятнадцятирічною наймолодшою учасницею міжнародних олімпіад. І завоювала призове місце. І в цьому році вона показала найкращий результат серед команди України серед п'яти учасників.

Дівчина розповідає: фізикою захопилася ще у сьомому класі. Відтоді не пропускає олімпіад, і весь вільний час витрачає на поглиблення знань. Багато займалася вдома.

Діана Зазубик, срібна призерка Міжнародної олімпіади з фізики:

Вирішувала завдання попередніх років, всіх олімпіад, які могла знайти. Просто переробляла завдання.

Тарас Головатий, вчитель фізики й астрономії Івано-Франківського ліцею:

Слід віддати належне її надзвичайній працездатності. Бо вона багато часу виділяла на цю підготовку.

До Міжнародної олімпіади - Діану та інших учасників готували найкращі фізики України на базі Київського національного університету. Дівчина розповідає: їдучи в Токію, відчувала неабияку відповідальність та мотивацію.

Діана Зазубик, срібна призерка Міжнародної олімпіади з фізики:

Ми розуміли, що по нас оцінюватимуть країну загалом. Власне принести перемогу Україні - це дуже важливо. Навіть якщо ви дивитеся якісь рейтинги щодо цієї Міжнародної олімпіади, ви там шукаєте Україну і сподівається, що вона буде краща. І у нас була величезна підтримка від інших країн що торік, що цього року.

Цьогоріч в олімпіаді взяли участь майже чотириста учасників з різних куточків світу. І всі - найкращі у своїй країні. Сама олімпіада складалася із двох турів - теоретичного й експериментального. З першим впоралась на відмінно, каже Діана. І вже була за крок від золота. Але підвела експериментальна частина.

Діана Зазубик, срібна призерка міжнародної олімпіади з фізики:

Тому що ми перший раз в житті бачили ці прилади, ми їх ніколи не бачили. Ми не знали, як з ними працювати. Так, у нас була підготовка до експерименту, але це зовсім інше обладнання, ніж те, яке давалося на Міжнародній олімпіаді. Тому що там вони беруть якісь нові прилади, вони розбирають їх до тих деталей, до яких можуть розібрати.

Та дівчина запевняє: тим, що не взяла золотої медалі - не дуже переймається. Адже невдовзі нові інтелектуальні змагання. Вже за кілька днів - вирушає до Польщі.

Я дуже хочу здобути золото на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Минулого року в мене було срібло, і дуже хочу цього року перевершити цей результат.

І що їй це вдасться - юна розумниця навіть не має сумніву. Адже має власну формулу успіху.