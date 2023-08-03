Загалом за літній сезон відбудеться три зміни по шість днів.

Безкоштовний молодіжний табір для молодих лідерів проходить у Черкасах. Тут молодь вчиться проєктного менеджменту, реалізації соціальних ініціатив та знайомиться з успішними лідерами громади. А ще знаходять нових друзів, бо ж участь у проєкті беруть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві школярі. Як все відбувається?

Їх заняття сьогодні схоже радше на пікнік друзів, а не на лекцію. Серед парку у колі молодь обговорює презентації попереднього дня.

У нас є листочки, зараз кожному дає один, ваша задача подивитися на всіх листочках, хто там намальований, і обрати, з ким ви себе асоціюєте на вчорашній день.

Зо три десятки підлітків стали учасниками безкоштовного молодіжного табору у Черкасах. Протягом шести днів вони знайомились та вчились реалізації спільних креативних соціальних ініціатив.

Олексій Дуда, учасник молодіжного літнього табору:

Ідей під час табору з'явилось дуже багато, ми вчилися прописувати план і реалізовувати процес, і один проєкт уже реалізували. Ми допомагали притулку "Друг".

У команді з Олексієм працювала і 14-річна Юлія. Дівчині найбільш сподобались знайомства з успішною молоддю, яка розповідала про свій шлях успіху.

Юлія Левінська, учасниця молодіжного літнього табору:

Тут націлено на інтереси людей, тут багато лекцій, були зустрічі з психологом, зустрічі з успішними людьми, які багато чого добилися - і це прям вау. Коли дивишся на такий приклад, думаєш, а чого це я так не можу, я теж можу.

У молодіжному таборі участь взяли як місцеві школярі, так і внутрішньо переміщені особи. Загалом за літній сезон відбудеться три зміни по шість днів. Програма табору інтенсивна.

Олена Левченко, в.о. директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру:

Всі ці дні ми навчаємо проєктного менеджменту, наприклад вчора було, як робити не нудні презентації, позавчора ми запрошували людей з інших міст, наприклад, зі Золотоноші, вони розказували, як вони реалізують свої проєкти, тобто молодь розповідала молоді, як вони це роблять.

Така ініціатива допоможе молодим переселенцям краще адаптуватись у новому місці та знайти нових друзів, кажуть організатори.

Вероніка Попова, тренерка молодіжного літнього табору:

Серед ВПО є така проблема - вони приїжджають у Черкаси й відчувають себе покинутими, в мене сім'я також переміщена. То у них нема тут друзів, знайомих, а коли вони приходять сюди, то можуть не лише розвивати себе, а й можуть ще і знайти собі друзів, спілкування, а також розвиток себе.

Проєкт молодіжного табору фінансується з обласного бюджету, для школярів він безкоштовний. Загалом цього літа участь у ньому візьме до сотні осіб.