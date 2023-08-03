У Чернівцях дітей навчають малювати за допомогою штучного інтелекту [ Редагувати ]
У Чернівцях дітей навчають малювати за допомогою штучного інтелекту і заразом - збільшують український контент в інформаційному просторі. Волонтери демонструють школярам, як користуватися новітніми технологіями. І вже є здобутки - діти вперше спробували створити зображення за допомогою кіберрозуму.
Ми зараз згенерували картинки по запиту "Перемога України".
Штучний інтелект може втілити в зображенні будь-який текст.
Юрій Мартинюк, волонтер:
Зараз кожен охочий може просто по текстовому запиту намалювати якусь картинку, потім скласти багато таких картинок у якусь історію, щоб можна було у цьому напрямку розвиватись.
Так, дитяча уява допомогла створити неповторних персонажів.
Я зробив свою собачку.
А Соломійка тішиться намальованим за допомоги штучного інтелекту їжаком.
Соломія Марущак, школярка:
Я планувала зробити патріотичного їжачка, тому вирішила додати такий фон. Це було дуже цікаво, захоплююче. Це я вперше робила таку роботу.
У процесі можна опанувати й складніші сюжети. Головне - розуміти, що вміє цифровий розум.
Сергій Янушевський, викладач Чернівецького національного університету:
Це та річ, яка вже за пів року повністю увійде у наше суспільство і буде на тому ж рівні знаходитись, як і мобільний телефон. Завжди поруч, завжди біля нас. Він буде особистим інструктором.
Та це не означає, що діти мають забути про спілкування та ігри поза телефоном. Саме тому інфоволонтери діляться принципами кібербезпеки.
Андрій Гев'юк, представник фонду "Символи":
Ми розповідаємо також дітям, щоб не зробити щось погане, щоб не змалювати картинку фейкову або іншу, намагаємось пояснювати дітям саме з такого віку.
Те, що виглядає як забавка, має іншу, глибшу мету. Навчити українців розрізняти брудний контент, який штампують росіяни. Зокрема, і з використанням штучного інтелекту.
Юрій Мартинюк, інфоволонтер:
Вже використовує ворог і фільми за допомогою штучного інтелекту. Тобто, замінюються обличчя і робляться в іншому контексті. І нам також треба створювати постери, нам треба створювати контент, фільми, щоб українського контенту було більше.
Якісний український контент - ефективна протидія російському інфортероризму.
по темі
Нещодавно в Токіо завершилася Міжнародна олімпіада з фізики, на якій випускниця франківського ліцею Діана Зазубик виборола срібну медаль. Мої колеги вже зустрілися із переможницею в її рідному Івано-Франківську, та розпитали як їй вдалося досягти таких приголомшливих ре
Українські учні навчатимуться на місяць довше - з 1 вересня по 28 червня. Чи сядуть цьогоріч українські діти за парти? Чи готові до цього освітні заклади? І скільки установ досі не мають укриття? Ситуацію в Києві, Запоріжжі, Харкові та Одесі - з'ясовували наші журналісти.
Чорний бізнес, на який в умовах війни зважилися лікарі та перевертні у погонах! Банда під прикриттям програми сурогатного материнства продавала немовлят у ті країни, де це заборонено. Зараз тривають суди - учасникам злочинної схеми обирають запобіжні заходи. Деталі історії розкриємо в сюжеті.
Нові недружні країни, заклики до кривавих розборок і обмовочки за Фрейдом. російська пропаганда продовжує годувати фейками свою ласу до жорстокості цільову аудиторію. Про нові перли від агресора - у нашій рубриці "Контрпропаганда".
Тут молодь вчиться проєктного менеджменту, реалізації соціальних ініціатив та знайомиться з успішними лідерами громади. А ще знаходять нових друзів, бо ж участь у проєкті беруть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві школярі. Як все відбувається?