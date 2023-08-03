У Чернівцях дітей навчають малювати за допомогою штучного інтелекту і заразом - збільшують український контент в інформаційному просторі. Волонтери демонструють школярам, як користуватися новітніми технологіями. І вже є здобутки - діти вперше спробували створити зображення за допомогою кіберрозуму.

Ми зараз згенерували картинки по запиту "Перемога України".

Штучний інтелект може втілити в зображенні будь-який текст.

Юрій Мартинюк, волонтер:

Зараз кожен охочий може просто по текстовому запиту намалювати якусь картинку, потім скласти багато таких картинок у якусь історію, щоб можна було у цьому напрямку розвиватись.

Так, дитяча уява допомогла створити неповторних персонажів.

Я зробив свою собачку.

А Соломійка тішиться намальованим за допомоги штучного інтелекту їжаком.

Соломія Марущак, школярка:

Я планувала зробити патріотичного їжачка, тому вирішила додати такий фон. Це було дуже цікаво, захоплююче. Це я вперше робила таку роботу.

У процесі можна опанувати й складніші сюжети. Головне - розуміти, що вміє цифровий розум.

Сергій Янушевський, викладач Чернівецького національного університету:

Це та річ, яка вже за пів року повністю увійде у наше суспільство і буде на тому ж рівні знаходитись, як і мобільний телефон. Завжди поруч, завжди біля нас. Він буде особистим інструктором.

Та це не означає, що діти мають забути про спілкування та ігри поза телефоном. Саме тому інфоволонтери діляться принципами кібербезпеки.

Андрій Гев'юк, представник фонду "Символи":

Ми розповідаємо також дітям, щоб не зробити щось погане, щоб не змалювати картинку фейкову або іншу, намагаємось пояснювати дітям саме з такого віку.

Те, що виглядає як забавка, має іншу, глибшу мету. Навчити українців розрізняти брудний контент, який штампують росіяни. Зокрема, і з використанням штучного інтелекту.

Юрій Мартинюк, інфоволонтер:

Вже використовує ворог і фільми за допомогою штучного інтелекту. Тобто, замінюються обличчя і робляться в іншому контексті. І нам також треба створювати постери, нам треба створювати контент, фільми, щоб українського контенту було більше.

Якісний український контент - ефективна протидія російському інфортероризму.