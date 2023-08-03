У Харкові запустили виробництво спецвзуття для саперів [ Редагувати ]
Сапери - одна з найнебезпечніших військових професій. Щодня вони розчищають шлях для просування нашої піхоти та артилерії. Щоб зменшити втрати серед саперів, у Харкові запустили виробництво спеціального взуття. Докладніше в матеріалі Юрія Куцого.
Сапери регулярно збираються і діляться досвідом, адже права на помилку вони не мають.
Володимир, сапер:
Ми втрачаємо одного сапера щодня, або пораненим, або "200". Це небезпечна робота. І навіть якщо бригада наступає, чи близько дванадцяти хлопців вирушають на завдання, сапери завжди йдуть першими. Це дуже небезпечно.
Небезпека підсилюється зважаючи на підступність російських окупантів - розповідає Володимир.
Володимир, сапер:
Вони навіть своїх мертвих братів по зброї мінують. Хоч і кажуть, що "своих не бросают". За 200 метрів від мосту була позиція орків. Там було троє-четверо їхніх загиблих. Двоє хлопців лежали один на одному, це викликало у нас підозри, тому що якби був вибух, їх би розкидало в різні боки, а тут один лежить на іншому. Ми добре зробили, що не торкалися, бо коли ми дотягнулися туди спеціальним гаком, то побачили, що під ними міна. Вона вибухнула і підірвала мертвих росіян, але ми залишилися в безпеці, слава Богу.
Ворог, буквально, засіює нашу землю вибухівкою, ховає її в траві та кущах, що робить її невидимою. Щоб уберегти наших саперів від таких вибухових пасток, у Харкові розпочали виробництво спеціального доповнення для взуття, що нагадує лапи павука.
Ігор Єфименко, власник виробництва:
Ідея прийшла мені в голову, як у кіно. Один із моїх родичів втратив палець на нозі, бо наступив на протипіхотну міну "метелик". Це мене шокувало, тому я почав думати про те, як запобігти цьому.
Спочатку чоловік запропонував сталеві черевики, але цю ідею одразу відкинули в ДСНС, натомість підказали що є хороші розробки в Канаді й на них варто звернути увагу. Ігор дослідив канадське диво взуття, та налагодив їхнє виробництво. Після полігонних випробувань, "чоботи-павуки" привезли на фронт, де вони також довели свою ефективність.
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