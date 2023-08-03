Україна має намір власним коштом застрахувати судно, що йтиме "зерновим коридором". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, наша країна вже це зробила із суховантажами, які здійснюють експорт та імпорт товарів через Дунайські порти. Усе заради того, щоб "зернова угода" продовжувала працювати, попри вихід з неї росії.

Тож Україна продовжує експорт зерна. І шукає нові альтернативні шляхи транспортування збіжжя. Про експорт в умовах війни й блокади Чорного моря, стрибок ціни на пшеницю у світі та прорив морської блокади, якого фактично не було - розкаже Тетяна Логунова.

Усі ці вантажівки - чекають на "зелене світло". Водії з усіх регіонів України везуть в Дунайські порти зерно, яке транспортуватимуть в Євросоюз, а звідти далі світом. У черзі на розвантаження доводиться вистоювати по кілька діб. Через постійні обстріли, що їх завдає по інфраструктурі Дунаю росія, річкові термінали працюють не на повну силу.

Ігор водій:

Черга, тому що пройшли дощі, нема корабля. В основному вигрузка йде Ізмаїл, Рені... Порти всі розбиті. Сутки в нас будуть зранку. Ждемо троє-четверо, коли, як попаде.

Сергій водій:

Як ми день проводимо? Спілкуємося з тими, з ким давно не бачились. Бо дома ми роз'їжджаємося по своїм сім'ям та й все. А тут збираємося компанією, спілкуємося, каву п'ємо.

Після виходу із "зернової угоди" росія взялася прицільно знищувати інфраструктуру в дельті Дунаю. Атак зазнали порти Рені та Ізмаїл. Пошкоджені зернові ангари, елеватори, складські та адміністративні приміщення. Масштаби руйнувань не розголошують.

Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня:

Мета була глобальна - знищити потужності портові. В умовах гібридної війни, ще раз наголошу, розкриття навіть способу і масштабу ураження - це теж надати ворогу зброю в руки. Тому ми говоримо, що атака відбулась, ушкодження суттєві, але це не зупинило повністю порт.

А це вже румунська Констанца - ключовий порт для експорту українського збіжжя в умовах блокади Чорного Моря. За час війни найбільший зерновий порт Європи суттєво наростив потужності.

Дан Долгін, директор зернового термінала:

Минулого року через порт Констанца пройшло понад шість мільйонів тонн українського зерна, і ця цифра нас здивувала. Цього року ми підготувалися ще краще. Є більше ліній для вагонів. Ми готові збільшити операційні можливості.

Раніше українське зерно доправляли сюди здебільшого по Дунаю. Нині доводиться розглядати альтернативні маршрути.

Дан Долгін, директор зернового термінала:

Зараз невідомо, як прибуватиме українське зерно. росіяни продовжують атакувати порти на Дунаї, тож Україна може обрати залізницю. Або залишиться класичний маршрут, тобто баржі плюс потяги. Я думаю, що ми зможемо впоратися з більшим об'ємом ніж минулого року.

Щоб збільшити експорт збіжжя - Україна шукає альтернативні маршрути. Цього тижня про співпрацю домовилися Київ та Загреб. Наразі експерти продумують найбільш ефективні маршрути транспортування збіжжя через хорватські порти на Дунаї та в Адріатичному морі.

Тим часом на світових біржах фіксують стрибок цін на продовольство. Через обстріли росією українських портів в дельті Дунаю подорожчала пшениця. На Чікагській біржі зафіксували підвищення ціни на 6 половиню відсотків.

З "зернової угоди", нагадаю, росія вийшла понад два тижні тому. І фактично заблокувала Чорне море - відкликавши гарантії безпеки судноплавства й оголосивши, що розглядатиме всі судна, які прямують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів.

Кілька днів тому низка ЗМІ повідомила сенсаційну новину - начебто три іноземні цивільні судна прорвали морську блокаду і прибули в українські порти за зерном. Утім, згодом цю інформацію спростували в офіційному Києві. Кораблі йшли поза межами закритого району і використовували територіальні води інших держав.