Не втрачати надії та вірити у свої сили - головні поради психологів під час війни.

Вони одними з перших потрапляють на місця надзвичайних ситуацій. Їхня місія - підтримати, вислухати, порадити, а інколи утримати від останнього рокового кроку. Психологи ДСНС допомагають людям у кризових ситуаціях. А з початком повномасштабної війни - це особливий величезний пласт роботи. Люди втрачають домівки, близьких, звичне життя. Кожен обстріл - це десятки, а то й сотні постраждалих.

Про одну з найважливіших професій сьогодення - у нашому репортажі.

Останнім часом турбує повернення вибухів в місто. Періодично я відчуваю страх через це.

Це звичайна зустріч співробітниці ДСНС з психологом. Подібні бесіди регулярні й обов'язкові з особовим складом. Сміливі, сильні та загартовані теж потребують підтримки чи поради.

Щоб зменшити інтенсивність серцебиття, можете притискати фалангу мізинця декілька разів.

Починається шлях рятувальника також зі співбесіди саме із психологом. Володимир каже, за довгі роки роботи вже з перших хвилин спілкування розуміє, чи готова людина до служби.

Володимир Слівінський, начальник відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Миколаївській обл.:

Починаю випитувати у людини, чи є у неї травматичний досвід. Може комусь в ДТП допомагала. Як вона реагує на кров, на страждання. З цього я можу відштовхуватися, як психолог. А чи зможе вона далі це роботи. А чи зможе вона не принести шкоди собі, чи зможе ефективно надавати допомогу?

На весь миколаївський гарнізон ДСНС - 2 психологи. Володимир та Владислав зізнаються: служба 24/7. Одне з найважливіших завдань - на місці надзвичайних ситуацій.

Особливо багато роботи було на початку повномасштабного вторгнення. Щодня перед очима рятувальників - людське горе, сльози, відчай та страх. Психологи заспокоюють, допомагають постраждалим зорієнтуватися, як діяти, або ж знайти близьких, не дають на місці трагедії ширитися паніці.

На цьому місці було знайдено тіла 2-х загиблих. Це подружжя було.

Сюди російська ракета прилетіла минулого місяця. Руйнування та пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, магазинів та офісів. Поки пожежники гасили полум'я та розбирали завали, психологи заспокоювали постраждалих.

Володимир Слівінський, начальник відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Миколаївській обл.:

«Першої психологічної допомоги потребують ті, хто не показує, що вона їм потрібна. Треба виявляти. Вони тихенькі. Вони не істерять, не плачуть, тримають у собі. І це вираз обличчя - горе, яке ще не зірвалося в ньому, воно завжди специфічне.

Під час будь-якої небезпечної ситуації всі співробітники ДСНС готові до ризику та небезпеки. Але свою місію треба виконати, інколи навіть попри страх.

Владислав Кердивар, психолог ГУ ДСНС у Миколаївській обл.:

Тікали, хто куди, відбігли метрів на 50-100. Постояли хвилини 2. Повертаються назад, і потім починається іще обстріл. Один за одним виходи артилерії. Туди дістає все.

Це Владислав згадує, як працювали у Херсоні під час повені. Тоді як рятувальники, волонтери та військові евакуювали людей, з протилежного берега по них нещадно гатили окупанти. Того дня загинули 2 бійців ДСНС.

Володимир Слівінський, начальник відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Миколаївській обл.:

Ти одягаєш уніформу. Якщо ти її одягаєш, то автоматично стаєш тією особистістю, яка повинна допомагати тим, хто постраждав. Ти як емблема, як ореол. До тебе повинні звертатися. Ти не маєш права на той момент помилятися.

На долю українців випало чимало випробувань, але головне, що війна не зламала людей, переконаний Володимир. І жителі Миколаєва, і саме місто вже геть не ті, що півтора року тому.

Володимир Слівінський, начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Миколаїв дуже стійко переносить війну - люди, структури, які тут працюють, співробітники цих структур. Настав той момент, коли ми зрозуміли, що ми одне ціле, і нема такого, що в чиюсь оселю не зайде війна. Це всі розуміють і намагаються стійко все переносити.

Не втрачати надії та вірити у свої сили - головні поради психологів під час війни. Адже ми маємо перемогти.