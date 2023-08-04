Продавали немовлят за кордон. Чорний бізнес, на який в умовах війни зважилися лікарі та перевертні у погонах! Масштабну схему незаконного вивезення новонароджених викрили правоохоронці. Банда під прикриттям програми сурогатного материнства продавала немовлят у ті країни, де це заборонено.

Заробляли шалені гроші - одне маленьке життя оцінювали у п'ятдесят тисяч євро, а то й більше! Зараз тривають суди - учасникам злочинної схеми обирають запобіжні заходи. Деталі історії розкриємо в сюжеті.

Наталія - педагог і дитячий психолог. Працювала в одній із Харківських клінік. Сьогодні - в Оболонському суді Києва - їй обирають запобіжний захід.

Володимир Вербановський, прокурор Оболонської окружної прокуратури Києва:

Було повідомлено про підозру, а саме участь в злочинній організації, яка діяла з метою вербування, що поєднувалося з метою експлуатації потерпілих для проведення комерційних програм материнства поза встановленою законом процедурою.

Простими словами, банда, продавала немовлят, мов картоплю на ринку. Для цього шукала жінок, які готові були стати сурогатними матерями.

Андрій Демченко, помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар:

За це їм пропонували 12 000 євро, але всі деталі жінкам, звісно, що учасники злочинної організації не повідомляли, щодо їх участі в цих заходах.

А деталі полягали в тому, що новонароджених - по суті продавали за кордон.

Андрій Демченко, помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар:

Замовниками виступали іноземці з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також ті, які завідомо не підпадали під вимоги застосування допоміжних репродуктивних функцій.

Нині слідство має дванадцятеро підозрюваних: двоє засновників банди плюс десятеро співучасників.

Олександр Кравець, заступник керівника Київської міської прокуратури:

Було повідомлено про підозру відповідним 12 особам, з яких 4 особам було повідомлено про підозру заочно у зв'язку з їх переховуванням від органів досудового розслідування, вони зараз перебувають на території таких держав, як Мексика, Іспанія, Німеччина, Франція. Іншим 8 учасникам злочинної організації було очно повідомлено та особисто відповідні підозри. П'ятьох осіб затримано в порядку статті 208.

Серед підозрюваних - керівники клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові.

Олександр Кравець, заступник керівника Київської міської прокуратури:

Один з організаторів - керівник відповідної клініки, у минулому працівник правоохоронного органу за розподілом обов'язків, коли він працював у 2010-2013 роках, відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та протидію торгівлі людьми. 10 років тому він боровся з цим, на теперішній час він це вирішив це очолити.

Слідство встановило - через кордон зловмисники встигли перевезти щонайменше вісьмох немовлят! На кожній дитині заробляли від п'ятдесяти до сімдесяти тисяч євро! Спробі вивезти ще одну дитину - вдалося запобігти. Загалом правоохоронці перевіряють близько сорока фактів продажу новонароджених.

Сторона захисту на початку засідання виступила проти того, щоб у залі була присутня преса. Сама ж підозрювана - попросила служителів Феміди відпустити її!

Наталія, підозрювана:

Я не бажаю, щоб засоби масової інформації були присутні під час засідання. Я хочу повернутися до своєї дитини, яку вже не бачила 2,5 тижні.

Судді обрали Наталії запобіжний захід. Вона залишатиметься під вартою протягом двох місяців. Або ж має право вийти на волю під заставу - вісімсот п'ять тисяч гривень. Долю інших затриманих - зокрема, й одного з імовірних організаторів злочинної схеми - суд має розглянути завтра.