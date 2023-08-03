Британські депутати вимагають юридично визнати ПВК "Вагнер" терористам [ Редагувати ]
ПВК "Вагнер" - в терористи! І не на словах, а юридично. Санкцій проти групи "Вагнера" недостатньо, а сама організація має ввійти до списку терористичних. Британські депутати продовжують тиск на свій уряд. Мовляв, через бездіяльність влади "Вагнер" отримав шанс розростися і почуватися абсолютно безкарним.
Чому Лондон досі не визнав "вагнерівців" терористами та які аргументи парламентарів - знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Звірств "вагнерівців в Україні можна було уникнути, якби британський уряд вчасно відреагував на загрозу цієї приватної військової компанії. Про це говорять британські депутати, бо за 10 років з часу заснування, найманці "Вагнера" продемонстрували все, на що вони здатні. В Сирії, Лівії, Південно-Африканській Республіці, Судані, Малі, Мозамбіку - всюди за ними тягнеться шлейф терору. Вони ніколи й не приховували злодіянь, бо так робили собі репутацію головорізів, яких краще не чіпати. У останньому звіті про роботу "вагнерівців", депутати розкритикували власний уряд за відсутність адекватної стратегії боротьби з цією структурою. Бо це дало можливість їй розростися та ще глибше закріпитися в багатьох країнах.
Алан Вест, член палати лордів парламенту Великої Британії:
Немає жодних сумнівів, що група "Вагнер" фінансується державою, вона працює за дорученням держави, і була дуже корисною путіну в минулому для правдоподібних заперечень його операцій, але ми знаємо, що вони винні у вбивствах, тортурах, згвалтуваннях, крадіжках, вони залежні від брудних грошей, задіяні у відмиванні грошей, вони встановили цілу мережу компаній, вони дуже небезпечні.
Ще на початку повномасштабного вторгнення росії, Лондон ввів санкції проти групи "Вагнер": заморозив їхні активи та відправив до чорного списку. Але цього недостатньо, наполягають депутати. Бо схема роботи й фінансування "вагнерівців" нагадує павутиння, яке і потрібно розплутати урядові. І зараз для цього найкращий момент, кажуть в парламенті. Бо після невдалого маршу на москву - найманці дезорієнтовані та найбільш вразливі. І вдарити потрібно не лише додатковими санкціями, а взагалі заборонити цю організацію як терористичну.
Алісія Кернс, голова комітету із закордонних справ, депутатка парламенту Великої Британії:
Насамперед це б послало серйозний сигнал, мало б ефект стримування для урядів по світові: що дивіться, якщо ви будете співпрацювати з цими людьми, то знайте, що вони терористи, вони будуть красти у вас, вони збагатяться коштом ваших країн, і вони будуть здійснювати жахіття. Але друга річ, це дало б нам можливість переслідувати всю мережу "Вагнер", їхніх членів і усіх поплічників. А це і лондонських фінансистів, усіх інших помічників, базованих в Лондоні - відслідковувати їх, приводити до суду і приструнювати, бо зараз ми цього не можемо робити.
Та, як виявилося, саме через спробу бунту ватажка "вагнерівців", уряд Британії не вніс групу до списку терористичних організацій. Про це з посиланням на джерела каже впливове видання The Times. Бо після невдалого заколоту путін визнав, що фінансується "Вагнер" з державного бюджету. А це вимагає зміни юридичного та дипломатичного підходів до заборони цієї приватної військової компанії. Поки ж британська влада думає над тим, як приборкати "вагнерівців", вони повертаються до звичної роботи. Усі вояки, які терміново виїхали з країн Африки підтримувати пригожина в заколоті, вже повернулися назад в місця дислокації. А депутатка Кернс каже:"вагнерівці" надто корисні путінові закордоном, тож просто чекати, коли група розпадеться - точно не варто.
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При чому, без жодних пояснень та вибачень. І це стосується тих людей, які нібито ані під санкції не підпадають, ані відношення до режиму не мають. Що відбувається?
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