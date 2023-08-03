"Білі янголи" безпечно доставили родини до евакуаційного пункту, там уже волонтери допомагають людям адаптуватися на новому місці.

В селі Дружба на Донеччині внаслідок артилерійського удару загинуло двоє дітей - 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра. Саме ця трагедія спонукала родини з дітьми нарешті погодитись на евакуацію. Виїхати людям допомагають "Білі янголи".

Про одну з таких рятувальних операцій у Торецьку спецпідрозділу поліції розповість мій колега, Юрій Куций.

Віталій Букарев, поліцейський екіпажу "Білий Янгол" (м. Бахмут):

Зараз прямуємо до міста Торецьк на евакуацію родини з селища Дружба, з цією родиною спілкувались не одноразово, і вони нарешті погодилися на евакуацію.

Жінка з двома синами - 8-річним Іллею та 7-річним Єгором мешкали в селі Дружба, але через постійні обстріли були вимушені виїхати. Оселилася родина у Торецьку. Але й тут спокою не знайшла. Зрештою жінка вирішила евакуюватися до безпечного регіону країни.

Бувало в певні дні дуже гучно, потім три дні спокійно, потім знову обстріли. Поки ще було терпимо, а потім стало дуже гучно, ми сюди втекли. Страшно втрачати дітей, але їхати в невідомість не менш страшно.

На евакуацію погодилася і їхня знайома - з двома доньками. Дівчата дуже хотіли виїхати й розповідали про це правоохоронцям. Але батьки не поспішали залишати місто. Але поліцейським таки вдалося їх переконати.

Коли ми приїхали, вони всі ховалися за собачою будкою, попросили покликати батьків, і дівчатка одразу сказали, що хочуть виїхати, але мама не хоче. Мама вийшла, ми її переконали, Слава Богу.

"Білі янголи" безпечно доставили родини до евакуаційного пункту, там уже волонтери допомагають людям адаптуватися на новому місці.

Зараз вам там будуть пропонувати вам житло, будете вибирати, їдьте в безпечне місце і все! Влаштовуйтесь там, потім повернетесь. Все буде добре!

Під час кожного виїзду до Торецька співробітники поліції обходять адреси, де мешкають діти, й умовляють батьків якнайшвидше евакуюватися.