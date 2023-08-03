Такий тотальний відеонагляд у сервісних центрах ввели, аби унеможливити втручання у процес здачі іспитів.

Екзамени під відеонаглядом та безліміт на кількість спроб складання. Відсьогодні проєкт прозорих іспитів на отримання посвідчення водія запровадили у Рівненській, Житомирській, Кіровоградській та Сумській областях.

А ще з першого серпня в Україні можна складати практичний екзамен з водіння необмежену кількість разів. Але таке буде можливе лише впродовж двох років, поки діє свідоцтво про закінчення автошколи. Як приймають іспити по-новому - розкаже Сніжана Сидорук.

Перед початком екзамену вмикається камера, розпочинається фіксація практичного іспиту.

Василь - екзаменатор сервісного центру у Рівному. Віднедавна іспити на водіїв приймає лише під записом відеокамери. Поки у салоні його навчальної автівки такий гаджет - один, але і він знімає у два боки.

Все, що відбувається в салоні й на шляхо-вуличній мережі, і записує звук.

Невдовзі, каже Василь, його машину нашпигують ще трьома відеокамерами так, що жоден рух чи звук не можна буде приховати.

Василь Роздопченюк, адміністратор сервісного центру МВС в Рівненській області:

Щоб можна було запобігти всяким незрозумілим ситуаціям. У разі незгоди особи, яка, наприклад, не склала практичний іспит за її бажанням може бути видано їй копію відеозапису.

Іванна місяць тому успішно склала теорію Правил дорожнього руху, сьогодні здаватиме водіння. Камера над кермом дівчину - не лякає.

Іванна Азанова, кандидатка на отримання посвідчення водія:

Трохи хвилююче, але ж в принципі це все те саме, що ми здавали в автошколі. Все те саме, просто буде фіксуватися наші дії, і все.

Оснастили камерами зі звукозаписом і екзаменаційні класи, де у майбутніх водіїв перевіряють знання Правил дорожнього руху.

Камери забезпечують повністю огляд 360 градусів даного екзаменаційного класу. Таким чином, неможливо екзаменатору підказати, допомогти майбутньому кандидату у водії списати.

Такий тотальний відеонагляд у сервісних центрах ввели, аби унеможливити втручання у процес здачі іспитів. Під контролем навіть програмне забезпечення.

Валерій Белець, начальник сервісного центру МВС в Рівненській області:

Повністю кабінет буде прослуховуватись, повністю кабінет буде продивлятися - неможливо цього зробити. IP-адреси комп'ютерів зареєстровані в Київ. Тобто навіть в комп'ютер втручання просто неможливе.

Відсьогодні на Рівненщині отримати посвідчення водія можна лише в сервісних центрах Рівного та Сарн. Запис на іспит - онлайн. Таким чином, регіон доєднався до пілотного проєкту МВС під назвою "прозорі іспити". Від початку літа його запровадили у чотирьох областях, а тепер поширили ще на чотири.

Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС:

Це Рівненська область, Сумська область. Це Житомирська і Кіровоградська область. У пілоті ті регіони, які взяли участь в прозорості видачі посвідчення водія і в прийнятті практичних іспитів - жодних допомог.

Крім того, з першого серпня в Україні іспит з водіння можна складати необмежену кількість разів. Але тільки впродовж двох років, поки діє свідоцтво про закінчення автошколи.