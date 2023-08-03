Згодом, коли кавуни достигнуть по всій Одещині, ціни ще впадуть.

Третього серпня у світі відзначають День кавуна. На Херсонщині війна зупинила більшу частину агровиробництва. Щоб повернути дефіцит баштанних культур, великі площі під них відвели на Одещині. Кавуни там вродили добре.

За тим як відвантажують кавуни в різних регіонах України, спостерігали наші одеські кореспонденти.

Цей кавун, вирощений під Одесою, важить 9 кілограмів. Середнього розміру, кажуть фермери, трапляються - значно більші.

Петро Газібар, головний інженер агропідприємства:

Була добра погода, дощів таких не було - кавун не хворів.

Ще три роки тому на Одещині баштанними культурами засівали лише 200 гектарів. Цьогоріч під кавуни виділили дві із половиною тисячі. Таким чином подолали дефіцит, який виник через катастрофічну ситуацію на Херсонщині. Регіон легендарних кавунів та овочів через активні бойові дії та підрив ворогом Каховської ГЕС майже вибув з агровиробництва. Фермери кажуть: одеські кавуни - не гірші за херсонські.

Петро Газібар, головний інженер агропідприємства:

Херсонські, вони частіше всього, садять його під плівку. І вони раніше, але мені здається, що смак - не той. В нас вони природним шляхом. Вони виросли, достигли під сонцем.

У цієї фірми немає місця для зберігання врожаю. Тож, кавуни продають просто з поля. Фури вантажать одну за одною. Переважно везуть в бік Києва та Житомира. Ця машина, каже водій, вже за добу має бути в Чернігові.

Микола, водій:

- Самі вже спробували? Спробував. - І як? - Дуже смачно.

На полі поки досить багато ягід, що не визріли.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Здається, що навколо - суцільний бур`ян. Але, ні! Серед нього - достигають кавуни. Траву тут залишили спеціально, аби кавуни не згоріли на гарячому одеському сонці.

Тож, завдання тих, хто збирає, швидко визначити вже стиглі кавуни.

Елдар, представник підприємства, що закуповує кавуни:

Ось, бачиш смуга - це вже стиглий. І другий варіант - тут хвіст сухий. Якщо зелений, він не стиглий.

Елдар слідкує за відправкою великої партії кавунів. Жартує: має 60 років і їсть кавуни від народження, тож, є - справжнім експертом.

Зараз ось навпіл зроблю і ви скуштуєте. О, будь ласка.

Продаж кавунів у господарстві розпочався жваво. А ось ціни на баштанні, як і на більшість української агропродукції, занизькі.

Петро Газібар, головний інженер агропідприємства:

До війни ціна була на зерно майже 10 гривень, то зараз вона - 5. Добрива ми брали по 24, зараз 35-40. -І ціна при цьому на кавун нижча? - Нижча. Торік було 17, а в цьому році ми почали з 14.

Згодом, коли кавуни достигнуть по всій Одещині, ціни ще впадуть. До того ж аграрії гостро відчувають дефіцит робочої сили. В цьому господарстві троє трактористів вступили до війська, а кількість працівників скоротилась вполовину.

Петро Газібар, головний інженер агропідприємства:

Там грузять чоловік 10. Було б в нас чоловік 40 для завантаження, то ми б за якийсь тиждень убрали. А так...

Проте, фермери переконані, що впораються.