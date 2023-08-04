Пілот запустили на Закарпатті на початку війни.

Ключі від омебльованих квартир у новобудові Ужгорода вручили двом Героям України, військовослужбовцям СБУ зі спецпідрозділу "Альфа". Це перші герої, які отримали житло у рамках пілотного проєкту "Банк землі". Що це за проєкт і який вигляд мають безкоштовні квартири - знає Ірина Ковальчук.

Сучасний ремонт, меблі, побутова техніка та все необхідне для життя на 45 квадратних метрах. Ключі від квартири у новобудові отримав спецпризначенець підрозділу "Альфа" Руслан.

Руслан, військовослужбовець:

Приємно, що почалися такі акції в цій країні. Ми дуже вдячні за то! Дякую.

По сусідству - обживатиметься у такій же квартирі ще один Герой України - "альфівець" Роман.

Роман, військовослужбовець:

- Скажіть, будь ласка. Як вам? - Не передати відчуття! Я щиро радий, вдячний Україні, українському народу за підтримку, не знаю - неможливо передати ці відчуття! Не тільки захищати Україну, а й допомагати, старатися бути щирим українцем.

Обидва захисники відтепер зможуть оговтатися після поранень у власній оселі, і привезти у регіон свої сім'ї.

Ванда Мільо, речниця СБУ у Закарпатській області:

Співробітники центру спеціальних операцій "А" втілюють найскладніші операції у найгарячіших точках нашої країни. Сьогоднішня подія - це свідчення високої оцінки якраз того, яким важливим є внесок цих спецпризначенців у наближенні нашої перемоги! Наші герої, які не просто боронять Україну, а насправді творять її новітню історію.

В обласній військові адміністрації запевнили - програму роздачі квартир військовим продовжать і надалі. Це пілотний проєкт "Банк землі", у рамках якого безкоштовно у власність військовим передають житло.

Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА:

У рамках програми підтримки ветеранів, військових - ті, які приймали й беруть участь у військових діях, обороняючи країну, отримали поранення, інвалідність. Ці програми покликані підтримати саме таких військовослужбовців. За рахунок того, що ми створили "Банк землі", і відповідно до законодавства, проходячи всі процедури "Прозорро", забудовник, який отримує ділянку для будівництва, передає відповідну кількість квартир для цієї програми.

Пілот запустили на Закарпатті на початку війни. Загалом заплановано понад дві тисячі квадратних метрів житлової площі протягом півтора року роздати ветеранам. Такий досвід вже планують перейняти й інші регіони України.