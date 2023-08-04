У Києві відкрили виставку "Бахмут. Обличчя геноциду 1942/2022" [ Редагувати ]
Місто, де колись жило понад 70 тисяч людей, тепер - суцільні руїни. Масштаби руйнувань і жертв у Бахмуті не порівняти навіть із тими, що були за німецької окупації під час Другої світової війни - стверджують автори виставки "Бахмут. Обличчя геноциду 1942/2022". Нині експозицію, де автори проводять паралелі між вчинками гітлерівців та рашистів, можна побачити у виставковому центрі на території Бабиного Яру у Києві. Наша знімальна група вже побувала на виставці.
Ця відеоінсталяція - певний символ війни в Україні.
Краплі маленького фонтану, немов сльози мільйонів українців. Тих, які постраждали від дій гітлерівців понад 80 років тому і які змушені терпіти біль зараз, під час повномасштабного вторгнення росії.
На стінах - десятки фотографій із воєнним Бахмутом. Виставка на території меморіального комплексу "Бабин Яр" - про геноцид у місті-фортеці. 80 років тому і тепер.
Роза Тапанова, керівник національної історико-меморіального заповідника "Бабин Яр":
Ця така от ретроспектива 42 і 22-23 роки, воно дуже сильно показує все це для того, щоб у нас були запитання і бажання все це досліджувати й знати. І розуміння, що не можна стерти нашу історію, культуру й ідентичність, як стирають наші будинки.
Андрій Дубчак фіксує кадри війни в Україні з 2014. Каже Бахмут - то справжнє пекло на землі.
Андрій Дубчак, автор фотографій:
До Бахмута я думав, що бачив війну. Одна секунда й один вибух: ближче-далі, ближче-далі. Це фільм жахів. Я дійсно їздив вулицями Бахмута і не вірив, що навколо мене реальність.
Фотограф розповідає: чимало місцевих до останнього не хотіли полишати рідні домівки. Намагалися пристосуватися до життя під цілодобовими обстрілами.
Андрій Дубчак, автор фотографій:
Він стоїть курить на вулиці, позаду нього вибух, він ховається, проходить 3 хвилини, він знову ходить, курить. Люди просто звикли до іншої реальності. Чомусь їм здавалось, що реальність скрізь така.
Чимало мешканців допомагали українським бійцям. Світлана Кравченко - працювала у військовому шпиталі.
Світлана Кравченко, мешканка Бахмута:
Лікарі працювали, як годинник. Але поранених було дуже багато. Потрібні були просто руки: помити, погодувати, помити підлогу, помити в душі людей, зробити канапки.
Світлана розповідає - її бабуся після Другої світової отримала почесне звання Праведник народів світу, за те що у 42-му рятувала у Бахмуті єврейських дітей від гітлерівців. Після того, як дідусь Світлани помер від туберкульозу, їхня оселя перетворилася на надійну фортецю для малюків.
Світлана Кравченко, мешканка Бахмута:
Німці не заходили туди, вони були дуже чистоплотні, вони не заходили в цей будинок. І саме тому, що він був хворий на туберкульоз, там можна було переховувати цих єврейських дітей.
У січні 42-го в бахмутських штольнях німецькі нацисти розстріляли сотні євреїв. А рік тому - вже російська армія - почала рівняти місто з землею, повторюючи та навіть перевершуючи звірства гітлерівської армії.
Ростислав Карандєєв, т.в.о міністра культури України:
Бути сильнішими, бути відважнішими й не допустити більше на нашій землі такої трагедії, яка була, як в часи Другої світової війни, так і тієї, що повторюється зараз, з гаслом російської агресії.
Спогади свідків подій Другої світової, архіви Бахмутського краєзнавчого музею, фотографії сучасного міста-фортеці - все це організатори виставки планують згодом експонувати у державах Європи та США. Аби звернути увагу всього світу на те, що зло має одне й те саме обличчя: і за гітлерівської окупації, і під час нинішньої війни.
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