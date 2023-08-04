У Новоросійську (Краснодарський край рф) рано-вранці в п'ятницю, 4 серпня, в районі гавані пролунали вибухи та звуки стрілянини, попередньо через атаку невідомих морських дронів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Звуки вибухів пролунали зі сторони Чорного моря, після чого була стрілянина, чули кілька черг.

За даними російських пабліків, вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

За словами місцевих жителів, дрон спалахнув, після чого стався сильний вибух.

Місцева влада інцидент поки не коментує.

У мережі були опубліковані фото та відео того, що відбувається.