Вночі в Криму пролунали вибухи: у Феодосії частково зникло світло (відео) [ Редагувати ]
Фото: вибух
Вночі, 4 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія.
Про це інформують місцеві телеграм канали.
Зокрема, повідомляється про роботу ворожої ППО.
Місцеві жителі повідомляють про зникнення світла на деяких вулицях Феодосії після серії вибухів.
по темі
Prev Next
20 липня 2023 09:50 У Криму лунали потужні вибухи: подробиці
На північному заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи сьогодні вночі, 20 липня
18 липня 2023 12:32 В Криму та Мелітополі пролунали вибухи
У вівторок вранці, 18 липня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи
04 серпня 2023 07:22 У Новоросійську в рф прогриміли потужні вибухи
У Новоросійську (Краснодарський край рф) рано-вранці в п'ятницю, 4 серпня, в районі гавані пролунали вибухи та звуки стрілянини
02 серпня 2023 14:22 Вибух у Пенсійному фонді Марганця: з'явились подробиці
У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух
01 серпня 2023 18:45 В тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи
1 серпня на тимчасово окупованій росією території Криму відбулися вибухи