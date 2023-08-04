Потужні втрати росії у війні: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 8249 (+15) од,
- артилерійських систем - 4911 (+19) од,
- РСЗВ - 704 од,
- засоби ППО - 466 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 311 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4104 (+27),
- крилаті ракети - 1347 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7392 (+20) од,
- спеціальна техніка - 724 (+3).
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