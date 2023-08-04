Впали з висоти 20 метрів: на Закарпатті обрушився міст, загинула туристка (фото) [ Редагувати ]
На Закарпатті одна туристка з Київської області загинула, ще дві дістали поранення через обвалення мосту у селі Кваси. Жінки впали з висоти 20 метрів.
Про це повідомляє ДСНС України.
Так, 3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району.
Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.
"Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Ще двох 37-річних жінок, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.
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