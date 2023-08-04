рф вивела у Чорне море ракетоносій: військові не виключають нових атак [ Редагувати ]
росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишаться високим.
Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Вона зазначила, що росія вивела у Чорне море 15 своїх кораблів. Ще одне судно окупанти тримають в Азовському морі. При цьому загарбники намагаються розосередити своє корабельне угруповування.
"В Чорному морі цілком імовірно готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр", які готові до застосування", - сказала речницю.
Гуменюк не виключає, що окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні, тому рівень загрози залишається високим.
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