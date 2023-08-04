СБУ атакувала великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську - ЗМІ [ Редагувати ]
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель рф "Оленегорский горняк".
Як розповіли джерела видання в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС.
"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - йдеться в повідомленні.
Також джерела у спецслужбах поділилися кадрами нічної атаки. На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Відео надане джерелами УП pic.twitter.com/raQavQp1qU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2023
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