СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель рф "Оленегорский горняк".

Як розповіли джерела видання в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС.

"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - йдеться в повідомленні.

Також джерела у спецслужбах поділилися кадрами нічної атаки. На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.