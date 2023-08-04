Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в окупованій Феодосії на зразок тих, які були вночі 4 серпня, можуть повторитися. Там розташоване нафтове сховище росіян. Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що в окупованій Феодосії росіяни розмістили потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту рф. Гуменюк натякнула, що нічні вибухи у Феодосії схожі на ті, які нещодавно сталися в районі Севастополя.

Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче.

При цьому речниця припускає, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї росії можуть бути провокацією.