Вибухи у Феодосії: Гуменюк зробила заяву [ Редагувати ]
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в окупованій Феодосії на зразок тих, які були вночі 4 серпня, можуть повторитися. Там розташоване нафтове сховище росіян. Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".
Вона зазначила, що в окупованій Феодосії росіяни розмістили потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту рф. Гуменюк натякнула, що нічні вибухи у Феодосії схожі на ті, які нещодавно сталися в районі Севастополя.
Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче.
При цьому речниця припускає, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї росії можуть бути провокацією.
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