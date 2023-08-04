В Україні через спеку суттєво зросло споживання світла [ Редагувати ]
У четвер, 3 серпня, пік споживання електроенергії порівняно з середою зріс на суттєві 4%. Причиною того стала спека, яка спостерігається найближчими днями. Про це повідомили в "Укренерго".
У четвер, пік споживання був на 4% більшим, ніж у середу і зафіксований о 21:30. Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися.
Як зазначили в "Укренерго", це найважчі для енергосистеми години, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.
Споживання зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. Найвищим за 4 робочі дні воно було вчора, у четвер.
Що робити?
- охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
- вимикати потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикати світло, коли виходите з приміщення.
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