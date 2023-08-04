У пʼятницю, 4 серпня, уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що Україна повернула тіла ще 44 військовослужбовців, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Про це він повідомив у Telegram.

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників.

Зазначається, що повернення тіл з окупованих територій України відбулося за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництвом, ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення загиблих захисників ще триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.