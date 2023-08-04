У пʼятницю, 4 серпня, окупанти продовжують гатити по Херсону. Новий "приліт" зафіксовано по лікарні Карабелеша, де орки 1 серпня вбили своїми ракетами молодого лікаря та поранили медсестру. Про це повідомляє МОЗ України.

Чергове спростування пропагандистського наративу про «випадкові» влучання по цивільній інфраструктурі.

Цього разу влучили у внутрішній двір. Постраждала будівля моргу. Вибито вікна та двері в приймальному відділенні.

На момент атаки працівники і пацієнти були в укритті – попередньо без постраждалих.