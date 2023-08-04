Робота артилеристів на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео [ Редагувати ]
Українські артилеристи продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляється у Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Бахмутський напрямок. Знищення артилерією 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів. Якісна робота.
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