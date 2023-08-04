В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У пʼятницю, 4 серпня, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.
МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
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