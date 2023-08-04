У Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю "Сансет Шові" та кілька будинків поблизу. Загинули семеро людей. Ще 35 людей досі шукають. Про це інформує Грузія.Online.

Наразі відомо, що у зоні лиха заблоковані десятки людей. Повідомляється, що рятувальники та підрозділ поліції летять двома гелікоптерами до місця зсуву у високогірному містечку Шові, регіону Рача.

За даними МВС Грузії, до центру управління суспільною безпекою надійшла низка повідомлень про обвалення земельного масиву біля готелю "Сансет Шові".

Із зони стихійного лиха в Рачі, із селища Шові, гелікоптерами евакуйовано близько 40 осіб, повідомляє грузинська МВС.

Рятувальна операція продовжується. МВС нічого не повідомляє про жертв чи постраждалих. За оцінкою МВС, у зоні було до 70 осіб.

Усіх евакуйованих розміщують у готелях міста Вони.

Співробітниця готелю Sunset Shove на курорті Шові, де зійшов зсув вийшла на зв'язок і каже, що всі живі.