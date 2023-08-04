Зеленський заявив про напружену тригодинну Ставку [ Редагувати ]
У пʼятницю, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив про напружену тригодинну Ставку.
Багато питань, що потребували особливої уваги.
"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - сказав президент.
"Зерновий коридор". Доповіді Віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності.
"Розвиток ВПК. Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами. Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - додав президент.
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