Частина Києва залишилася без світла: що трапилось [ Редагувати ]
У пʼятницю, 4 серпня, в Києві в деяких районах зникло світло. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
Енергетики попереджають про аварійні відключення у Святошинському районі та на Борщагівці.
Аварійне відключення сталося близько 13:20. Як повідомили в ДТЕК, енергетики відновлюють електропостачання для 120 будинків у Південній Борщагівці, Святошинського району столиці.
Наразі без світла у столиці залишилися 6 850 споживачів.
Для того, щоб з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 16:00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.
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