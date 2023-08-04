У пʼятницю, 4 серпня, в Києві в деяких районах зникло світло. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Енергетики попереджають про аварійні відключення у Святошинському районі та на Борщагівці.

Аварійне відключення сталося близько 13:20. Як повідомили в ДТЕК, енергетики відновлюють електропостачання для 120 будинків у Південній Борщагівці, Святошинського району столиці.

Наразі без світла у столиці залишилися 6 850 споживачів.

Для того, щоб з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 16:00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.