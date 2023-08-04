Окупанти використовують тимчасово окупований Крим як велику логістичну базу. Саме тому вибухи на військових об'єктах РФ на півострові продовжуватимуться і загарбникам буде ще спекотніше.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Це (нафтобаза у Феодосії - ред.) заправка кораблів Чорноморського флоту. Це важливий об'єкт (для ураження - ред.), які та будь-які об'єкти на теорії окупованого Криму та іншої окупованої території, які використовуються для підтримки корпусу загарбників. Йдеться й про наземні сили та флот.

Він зазначив, що в перспективі вони "підлягають подальшій демілітаризації".

Ми бачили це, бачимо це зараз і ця робота триватиме. Знову ж таки, без коментарів та деталей на цьому етапі. Але зрозуміло, що окупантам в Криму ставатиме все спекотніше.

За його словами, наразі Крим продовжується використовуватися загарбниками як велика логістична база для перевалки сил і засобів на окупований український південь.

Це відбувається для підживлення рашистського корпусу на тимчасово окупованій українській території. Все, що може цьому перешкодити підлягає подальшій роботі. Зокрема, й такого роду ексцесів.

Він пояснив, що мова йде про нафтобази, які постачають пальне і на флот, і для наземних сил РФ. А також про шляхопроводи, які слугують для перекидування техніки та живої сили окупантів.