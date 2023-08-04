"Буде ще спекотніше": ГУР про "бавовну" в Криму [ Редагувати ]
Окупанти використовують тимчасово окупований Крим як велику логістичну базу. Саме тому вибухи на військових об'єктах РФ на півострові продовжуватимуться і загарбникам буде ще спекотніше.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Це (нафтобаза у Феодосії - ред.) заправка кораблів Чорноморського флоту. Це важливий об'єкт (для ураження - ред.), які та будь-які об'єкти на теорії окупованого Криму та іншої окупованої території, які використовуються для підтримки корпусу загарбників. Йдеться й про наземні сили та флот.
Він зазначив, що в перспективі вони "підлягають подальшій демілітаризації".
Ми бачили це, бачимо це зараз і ця робота триватиме. Знову ж таки, без коментарів та деталей на цьому етапі. Але зрозуміло, що окупантам в Криму ставатиме все спекотніше.
За його словами, наразі Крим продовжується використовуватися загарбниками як велика логістична база для перевалки сил і засобів на окупований український південь.
Це відбувається для підживлення рашистського корпусу на тимчасово окупованій українській території. Все, що може цьому перешкодити підлягає подальшій роботі. Зокрема, й такого роду ексцесів.
Він пояснив, що мова йде про нафтобази, які постачають пальне і на флот, і для наземних сил РФ. А також про шляхопроводи, які слугують для перекидування техніки та живої сили окупантів.
Цього всього не повинно бути в Криму. Звичайно, ще раз можемо порекомендувати кримчанам триматись подалі від будь-яких об'єктів рашистів, а також тих, які вони використовують для ведення геноцидної війни проти України.
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