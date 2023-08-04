Реалізація різноманітних житлових програм для захисників та захисниць, у тому ж числі за принципом співфінансування є одним із найбільших пріоритетів як центральної, так і місцевої влад. Про це заявив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець під час відкриття Регіонального ветеранського форуму "Громади – захисникам", який пройшов у Черкасах 3 серпня.

Житлові програми для наших захисників – це питання честі і совісті для української влади. Це програми мають бути доступними та різноманітними. В тому ж числі за принципом співфінансування. Такі програми мають бути реалізовані не тільки на всеукраїнському рівні за рахунок коштів державного бюджету, аде і також на рівні громад за рахунок ресурсів місцевих бюджетів та інструментів державно-приватного партнерства.

На думку І. Табурця в громадах мають вже готуватися до поверненя захисників, модернізовуючи управлінську структуру, запроваджуючи профільних заступників та створюючи відповідні управління: «У громадах ми повинні бути настільки ефективними, щоб максимально швидко та комплексно допомогти відновити функціональність наших захисників. Маємо забезпечити доступність базових реабілітаційних послуг на місцевому рівні. І вже на стадії реабілітації повинні запрацювати реінтеграційні інструменти».