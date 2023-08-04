У дитячому таборі під Києвом потонув хлопчик (фото, відео) [ Редагувати ]
У дитячому таборі в селі Ходосівка Київської області під час купання на ставку потонув 10-річний хлопчик. Про це повідомляє ДСНС.
3 сeрпня о 14:16 до оперативно - диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у с. Ходосівка, по вул. Олімпійській на території комплексу "Olympic Village" під час купання на ставку зник хлопчик 2013 року народження.
О 16:22 водолази підняли тіло дитини на поверхню.
Батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір і просто на вулиці передали сина "вихователю". Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За дітьми доглядав тренер з футболу, він привів їх купатися до озера, глибиною 9 метрів, 8 хлопчиків. З води вийшли лише 7 дітей.
36-річного чоловіка затримали, скоріш за все, він і відповідатиме за смерть дитини, його судитимуть за т. 135 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Літній табір працював з 2017 року і не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності.
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