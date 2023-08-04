Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 серпня оглянули дахи третього та четвертого енергоблоків Запорізької АЕС. Вони не знайшли міни чи вибухівки. Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Після неодноразових запитів група отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могла оглянути дахи машинних залів. Експерти МАГАТЕ не виявили мін чи вибухових речовин на дахах будівель реакторів третього та четвертого енергоблоків. Група продовжить вимагати дозволу на відвідування дахів решти чотирьох енергоблоків ЗАЕС", - йдеться у пресрелізі.

Доступ для огляду дахів третього та четвертого енергоблоків експертам МАГАТЕ надали одразу після дев'ятої зміни експертів на станції. У ніч перед ротацією наглядова команда повідомила МАГАТЕ про серію вибухів у районі ЗАЕС.

"Після обходу периметра ділянки 1 серпня група підтвердила, що міни, які вперше виявлені 23 липня, все ще на місці. Жодних нових мін або вибухових речовин під час обходів за останній тиждень виявлено не було", - випливає з заяви.

Українські спецслужби неодноразово попереджали про підготовку російськими окупантами масштабної диверсії на ЗАЕС.

З 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС. У травні окупанти зупинили всі блоки.

Експерти МАГАТЕ присутні на ЗАЕС з 1 вересня 2022 року після першого візиту гендиректора агентства Рафаеля Гроссі на станцію. На ЗАЕС окупанти зупинили всі блоки.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський прокоментував ситуацію щодо можливого теракту зі сторони рф на Запорізькій АЕС.