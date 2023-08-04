Президент росії володимир путін підписав закон, який з 1 січня 2024 року встановлює вік призову росіян на військову службу з 18 до 30 років. Раніше призову підлягали чоловіки з 18 до 27 років.

Закон набрав чинності - раніше його схвалили депутати держдуми та сенатори ради федерації.

Росіяни, яким виповниться 27 років до кінця поточного року, стають військовозобов'язаними запасу та не підпадають під призов у 2024 році. Мінімальний призовний вік залишається 18 років.

Крім того, путін підписав закон про заборону мобілізованим та призовникам на виїзд за кордон з дня направлення їм повістки, у тому числі за місцем роботи чи навчання.

Заборона на виїзд діятиме з моменту розміщення "електронної повістки" у спеціальному реєстрі. Його мають захистити восени за базі даних міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони рф сергій шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил рф до 1,5 млн осіб, у тому числі службовців за контрактом - до 695 тисяч.

Наразі штатну чисельність російської армії визначено в 1 150 628 військовослужбовців з 1 січня 2023 року. Таким чином, до армії відправлять майже 350 тисяч росіян.