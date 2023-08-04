Навального засудили до 19 років колонії "особливого режиму" [ Редагувати ]
Московський міський суд на виїзному засіданні засудив політика Олексія Навального на 19 років колонії у справі про "екстремізм". Про це повідомляє "Медіазона".
Справа розглядалася у закритому режимі, а засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де російський опозиціонер відбуває дев'ятирічний термін.
Олексія Навального визнано винним за шістьма статтями:
- про створення екстремістського співтовариства,
- заклики до екстремізму,
- створення НКО, яка посягає на права громадян,
- фінансування екстремізму,
- залучення неповнолітніх до вчинення небезпечних дій
- реабілітацію нацизму.
За вироком суду, Навальний відбуватиме покарання у колонії "особливого режиму". Це виправні установи з найсуворішими умовами утримання у рф. Згідно з російським законодавством, там відбувають покарання особливо небезпечні рецидивісти та засуджені до довічного терміну.
Як сидітиме Навальний:
- В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися зі співкамерниками не можна.
- Без права листування та побачень впродовж перших 10 років термін.
- Територією колонії ув'язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм з кількох охоронців.
- В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.
Олексій Навальний перебуває за ґратами з початку 2021 року. У березні 2022-го його засудили до дев'яти років колонії у справі про шахрайство та неповагу до суду.
За версією слідчого комітету, він разом зі своїми соратниками витрачав на себе збори очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК).
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