На Київщині затримали дільничного офіцера поліції за неодноразове зґвалтування 10-річної дівчинки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.

До цього, поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо", повідомляє прокуратура.

Журналіста Костянтин Андріюк наводить подробиці злочину нелюда:

Гвалтував 10-річну дівчинку, яка приходила в гості до його пасербиці.

Гвалтував анально.

Гвалтував, як показала експертиза, не один раз, а кілька.

Дільничому офіцеру поліції в селі Чайки Бучанського РУП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У поліції офіційно не коментували цей жахливий випадок.

Нагадаємо, наприкінці червня у Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопця.