Під Києвом дільничний ґвалтував 10-річну дівчинку (фото) [ Редагувати ]
На Київщині затримали дільничного офіцера поліції за неодноразове зґвалтування 10-річної дівчинки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.
До цього, поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо", повідомляє прокуратура.
Журналіста Костянтин Андріюк наводить подробиці злочину нелюда:
Гвалтував 10-річну дівчинку, яка приходила в гості до його пасербиці.
Гвалтував анально.
Гвалтував, як показала експертиза, не один раз, а кілька.
Дільничому офіцеру поліції в селі Чайки Бучанського РУП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
У поліції офіційно не коментували цей жахливий випадок.
Нагадаємо, наприкінці червня у Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопця.
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