Національний банк України 4 серпня представив нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 грн "ППО - надійний щит України". Про це повідомляє регулятор.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

На реверсі монети зображена пускова установка американського зенітно-ракетний комплекс "Patriot" на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО - НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.

Аверс монети - ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "ППО - надійний щит України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу обігової пам’ятної монети "ППО - надійний щит України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 09 серпня 2023 року.

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет "ППО - надійний щит України". На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку "Patriot". Тираж роликів - 20 тисяч штук.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм, тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук - сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети - рифлений.

Це третя монета з серії "Збройні Сили України": у жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.