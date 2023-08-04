НБУ випустив нову обігову пам’ятну монету 10 грн з ЗРК Patriot (фото) [ Редагувати ]
Національний банк України 4 серпня представив нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 грн "ППО - надійний щит України". Про це повідомляє регулятор.
За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
На реверсі монети зображена пускова установка американського зенітно-ракетний комплекс "Patriot" на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО - НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.
Аверс монети - ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "ППО - надійний щит України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.
Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
Частина тиражу обігової пам’ятної монети "ППО - надійний щит України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 09 серпня 2023 року.
До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет "ППО - надійний щит України". На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку "Patriot". Тираж роликів - 20 тисяч штук.
Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм, тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук - сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети - рифлений.
Це третя монета з серії "Збройні Сили України": у жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.
по темі
Долар - росте! Нестрімко, але курс підіймається вже протягом кількох днів. В чому причина? І чи очікуєте падіння гривні й надалі?
Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави
Від 20 липня 2023 року Національний банк випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року
Українці віком 60 років, які збираються на пенсію у 2023 році, повинні мати не менше 30 років страхового стажу
В Україні педагогів державних освітніх установ зобов'язали повернути гроші, які видавали як підтримку на початку повномасштабної агресії росії у 2022 році – йдеться про 6500 грн у рамках програми єПідтримка