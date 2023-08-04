Курс євро перевищив 106 рублів, долар - 96 [ Редагувати ]
Курс євро на торгах Московської біржі перевищив 106 рублів, а курс долара піднявся вище 96 рублів. Це сталося вперше з 25 березня 2022 року.
Біржовий курс російського рубля продовжує падати впродовж кількох тижнів. 6 липня курс євро вперше з березня 2022 року піднявся вище психологічної позначки в 100 рублів.
17 липня курс євро перевищив 102 рублі, а 2 серпня коштував більше 103 рублів.
На 18:30 курс долара зріс до 95,93 (+0,95), а курс євро досягав 105,84 (+2,60).
Біржові аналітики пов'язують падіння курсу російської валюти з падінням світових цін на нафту, скороченням експортної виручки від продажу енергоносіїв, низькою пропозицією валюти на ринку та високими бюджетними видатками, у тому числі на війну проти України.
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