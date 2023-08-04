росія подвоїла цільові видатки за статтею "Оборона" на 2023 рік до третини від усіх запланованих видатків бюджету. Про це пише Reuters з посиланням на урядовий документ.

За перші шість місяців 2023 року росія витратила 14,97 трильйона рублів, з них на військові потреби виділили 5,59 трильйона рублів - понад 37% від усіх витрат за півроку.

При цьому в бюджеті рф на оборону заклали 4,98 трильйона рублів. Таким чином, за перші півроку кремль витратив на війну на 600 мільярдів більше, ніж планували витратити за весь рік.

З документа також випливає, що за півроку росія витратила на війну 19,2% від усіх запланованих видатків на 2023 рік.

Як пише Reuters, у документі представлено нову оцінку щорічних військових витрат у розмірі 9,7 трильйона рублів, що становить третину від загального цільового показника витрат у 29,05 трильйона рублів.

Збільшення військових витрат забезпечує відновлення російської економіки за рахунок зростання темпів промислового виробництва, однак такі заходи вже призвели до дефіциту бюджету.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони рф сергій шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил рф до 1,5 млн осіб, у тому числі службовців за контрактом - до 695 тисяч.

Наразі штатну чисельність російської армії визначено в 1 150 628 військовослужбовців з 1 січня 2023 року. Таким чином, до армії відправлять майже 350 тисяч росіян.

4 серпня путін підвищив призовний вік росіян з 18 до 30 років. Раніше до війська брали у віці 18-27 років.