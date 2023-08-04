На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично постворював інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії.

Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, при цьому це здебільшого професійно військові.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог чинить шалений спротив, написала Ганна Маляр у своєму Телеграм-каналі.

Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Для стримування наступу залучили десантників.

Сили оборони України задіяли резервний 10-й армійський корпус для наступу просування в районі населеного пункту Роботине у Запорізькій області. Про це пише The Washington Post.

Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, там стратегічні напрямки його наступу, повідомляє заступниця глави Міноборони.

Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на Сході.

Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої.

Мета ворога - відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Крім того, на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

На Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки.

Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки.

Напередодні повідомлялося, що на Куп'янсько-Лиманський напрямок ворог перекинув ще 20 тисяч вояків. Наразі там зосереджено угруповання з понад 100 тисяч росіян.