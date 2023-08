Клуб Національної баскетбольної ліги (НБА) "Шарлотт Хорнетс" оголосив про зміну власників. Легенда клубу Майкл Джордан продав контрольний пакет акцій "Хорнетс" групі інвесторів, яку очолює Гейб Плоткін і Рік Шнелл.

Команду оцінили в $3 млрд. При цьому сам Джордан залишиться міноритарним акціонером клубу.

Майкл Джордан став власником "Хорнетс" (тоді клуб називався "Шарлотт Бобкетс") у 2010 році. Контрольний пакет акцій він придбав за $275 млн.

Він був першим колишнім гравцем НБА, який зміг собі це дозволити, і єдиним чорношкірим власником клубу в лізі.

Майкла Джордана вважають найкращим баскетболістом в історії. У 1990-х роках Джордан шість разів привів "Чикаго Буллс" до титулу чемпіона НБА, а також зібрав колосальну кількість індивідуальних призів. Він п'ять разів отримував нагороду найціннішому гравцю сезону, десять разів випереджав усіх за середньою результативністю у регулярному чемпіонаті.

Водночас результати "Хорнетс" під керівництвом Майкла Джордана не вражають: 423 перемоги при 600 поразках, лише три виходи у плей-офф та жодної виграної серії. У регулярному чемпіонаті команда посіла 14-е місце у Східній конференції.

Thank you, Michael Jordan, for 13 memorable years. pic.twitter.com/H32InriDRu