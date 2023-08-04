Майкл Джордан продав "Шарлотт Хорнетс" (відео) [ Редагувати ]
Клуб Національної баскетбольної ліги (НБА) "Шарлотт Хорнетс" оголосив про зміну власників. Легенда клубу Майкл Джордан продав контрольний пакет акцій "Хорнетс" групі інвесторів, яку очолює Гейб Плоткін і Рік Шнелл.
Команду оцінили в $3 млрд. При цьому сам Джордан залишиться міноритарним акціонером клубу.
Майкл Джордан став власником "Хорнетс" (тоді клуб називався "Шарлотт Бобкетс") у 2010 році. Контрольний пакет акцій він придбав за $275 млн.
Він був першим колишнім гравцем НБА, який зміг собі це дозволити, і єдиним чорношкірим власником клубу в лізі.
Майкла Джордана вважають найкращим баскетболістом в історії. У 1990-х роках Джордан шість разів привів "Чикаго Буллс" до титулу чемпіона НБА, а також зібрав колосальну кількість індивідуальних призів. Він п'ять разів отримував нагороду найціннішому гравцю сезону, десять разів випереджав усіх за середньою результативністю у регулярному чемпіонаті.
Водночас результати "Хорнетс" під керівництвом Майкла Джордана не вражають: 423 перемоги при 600 поразках, лише три виходи у плей-офф та жодної виграної серії. У регулярному чемпіонаті команда посіла 14-е місце у Східній конференції.
Thank you, Michael Jordan, for 13 memorable years. pic.twitter.com/H32InriDRu— Charlotte Hornets (@hornets) August 4, 2023
Нагадаємо, у лютому 2023 року українець Святослав Михайлюк дебютував за "Шарлотт Горнетс".
Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.
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