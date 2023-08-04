"Зустріч у Саудівській Аравії щодо миру в Україні є важливою" - Зеленський [ Редагувати ]
Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч у Саудівській Аравії щодо миру в Україні є дуже важливою. За словами президента, Україна крок за кроком рухається до Глобального саміту миру. Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Завтра в Джидді - у Саудівській Аравії - почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.
Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру.
Я вдячний Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру", - заявив президент України.
Він вважає, що дуже важливо, що світ бачить: "Справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі".
Звільнення української землі від окупантів - це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю. Вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули, - підсумував Володимир Зеленський.
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