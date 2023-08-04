Правоохоронці заявили про притягнення до відповідальності двох директорів департаментів КМДА через серйозні наслідки, які виникли внаслідок їх службової недбалості. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними розслідування, у березні 2022 року на ініціативу вищезазначених посадовців, Київська міська військова адміністрація видала розпорядження про переміщення плавучої насосної станції, яка знаходиться на балансі ПрАТ "АК "Київводоканал", з метою забезпечення населення Києва питною водою.

Відповідно до цього розпорядження, керівникам двох департаментів КМДА доручили виконати це завдання, проте вони не вжили необхідних заходів для перевірки технічного стану насосної станції.

В результаті розслідування виявлено, що дана насосна станція не була використана у відповідності зі своїм призначенням. Тим не менше, з резервного фонду бюджету Києва було витрачено 64 млн грн на роботи з її переміщення, що становить 90% від загальної вартості робіт.

Внаслідок службової недбалості підозрюваних плавучу насосну станцію не було передислоковано, і гроші з резервного фонду бюджету міста Києва було безпідставно витрачено.

Слідство ще триває.