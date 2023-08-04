Хотів продати людину за 10 тис. грн: на Хмельниччині затримали чоловіка [ Редагувати ]
Українські правоохоронні органи затримали чоловіка, який намагався здійснити продаж людини з метою залучення її до жебрацтва у Києві. Він погрожував фізичним насильством громадянину, який є інвалідом третьої групи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Згідно з даними слідства, мешканець Хмельницької області намагався скористатися вразливим станом місцевого жителя. Він планував передати людину, яка має інвалідність третьої групи, для заняття жебрацтвом у столиці. При відмові цього чоловіка, він загрожував йому фізичним насильством. За передачу цієї особи він отримав від "замовника" суму в розмірі 10 тис. гривень.
Зловмисник заявив, що він готовий і надалі займатися пошуком громадян, які належать до соціально незахищених категорій. Псевдобізнесмена затримали і проінформували про підозру у зв'язку з торгівлею людьми (згідно з частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України).
Зараз розглядається питання про застосування запобіжного заходу щодо нього. Встановлюються всі обставини здійснення злочину та особи, що залучені до нього. Досудове розслідування продовжується.
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